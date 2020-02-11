Netflix'ten sansür raporu: 9 içeriği yayından kaldırdık
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Netflix'ten sansür raporu: 9 içeriği yayından kaldırdık

İnternet üzerinden film, dizi, televizyon programları ve özel yapım içeriği sunan Netflix, bugüne kadar devletlerin isteği ile 9 kez sansür uyguladığını duyurdu

11.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:45
Netflix'ten sansür raporu: 9 içeriği yayından kaldırdık

Üyelerine internet üzerinden film, dizi, televizyon programları ve özel yapımlar sunan Netflix kurulduğu günden bu yana devletlerin isteği üzerine toplamda 9 içeriğe sansür uyguladı.


Netflix, Sürdürülebilirlik Hesaplama Standartları Kurulu (SASB) ölçülerine göre hazırladığı raporunda farklı ülkelerde, devletlerin 'yazılı' isteği ile bu içerikleri 'kaldırdığını' duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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