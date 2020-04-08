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Türkiye, Ekonomi

Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti

Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren Netflix, bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı.

08.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:34
Netflix'ten ebeveynler için daha fazla seçenek ve kontrol hizmeti

Türkiye'de sunduğu ebeveyn kontrollerini güçlendiren Netflix, bu kez, dünya genelinde, ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak bir dizi değişiklik yapacağını açıkladı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de de geçerli olacak değişiklikler ile ebeveynlerin, aileleri için doğru içeriklere karar vermesi daha kolay hale gelecek.

Üyelerden gelen geri bildirimler göz önüne alınarak şekillendirilen yeni kontroller sayesinde ebeveynler şunları yapabilecek:

"Çocukların kullanmasını önlemek için bireysel profillere PIN koruması tanımlamak, yaşlarına uygun olmayan içerikleri filtreleyerek çocuklarının Netflix deneyimini özelleştirmek, belirlenecek yapımları filtreleyerek çocukların profilinde bu yapımların görünmesini engellemek, hesap ayarları içerisindeki "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" bölümünü kullanarak her profilin ayarlarını kolayca incelemek, çocuklarının onlar için oluşturulan profilde neler izlediklerini görmek, çocuk profillerinde bölümleri otomatik oynatma özelliğini kapatmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Çocuk Ürün Müdürü Michelle Parsons, "Her ailenin farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir yandan Klaus-Sihirli Plan gibi ödüllü animasyon filmler, Küçük Bheem ile Büyük Maceralar gibi diziler veya Carmen Sandiego: Çalmak ya da Çalmamak gibi interaktif diziler dahil dünyanın dört bir yanından birçok farklı çocuk ve aile içeriğine yatırım yapıyor, diğer yandan ebeveynlere daha fazla seçenek ve kontrol sunmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla kullanıma sunduğumuz geliştirilmiş ebeveyn kontrollerinin, ailelerin çocukları için doğru seçimleri yapmasına yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, yeni ebeveyn kontrollerinden faydalanmak için mobil cihazlarda veya dizüstü bilgisayarlarda hesap ayarlarına girmek ve tercih edilen düzenlemeleri seçmek gerekiyor.

Kaynak: AA

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