Netflix'teki Bu Filmleri İzlemek İçin Acele Edin!

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Bu filmleri kaçırmayın, bizden söylemesi…

Hoşça kal Indiana Jones:

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcılar. Indiana Jones kutsal Ahit Sandığı'nı bulmak için görevlendirilir ancak Naziler de Ahit Sandığı'nın peşindedir.

Indiana Jones: Kamçılı Adam. Indiana Jones kayıp kutsal elmasları bulmak için Hindistan'a yola çıkar. Orada umduğundan daha fazlasını bulur.

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı. Doğaüstü güçlere sahip Amazon eserleri olan Akator'un Kristal Kafatasları'nı gün yüzüne çıkarmak isteyen Indiana Jones kendisini bir Rus komplosunun içinde bulur.

Indiana Jones: Son Macera. Indiana Jones bu üçüncü macerasında Kutsal Kase'yi bulmak için babasıyla birlikte medeniyetlerin beşiğinde tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.