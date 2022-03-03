Netflix Rusya'daki projelerini durdurdu

Çevrim içi yayın platformu Netflix, Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurduğunu açıkladı.

ABD merkezli haftalık eğlence-ticaret dergisi Variety'nin özel haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Netflix'in " Ukrayna'nın mevcut işgalinin etkisini" değerlendirdiğini ifade etti.

Bu kapsamda, çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı.

Rusya'da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix'in, ülkede 1 milyona yakın kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Şirket, 1 Mart'ta Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan, yazılım şirketi Oracle da Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını bildirdi.

Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin kararını, "Oracle'ın dünya genelindeki 150 bin çalışanı adına hem seçilmiş Ukrayna hükümetini hem de Ukrayna halkını desteklemek için." ifadeleriyle duyurdu.