Netflix Orijinal Yapımlarında Artık 'Gereksiz Yere' Sigara İçilmeyecek

Netflix yapımlarında ara ara sigara ya da puro içen, tütün mamulleri tüketen karakterler ile karşılaşıyoruz. Platformda bundan sonra yayınlanacak olan içeriklerde bu ürünlerin kullanımını çok daha az görebiliriz.

Netflix, TV-14 veya altı diziler, ayrıca PG-13 veya altı filmlerde sigara ve elektronik sigara içilmeyeceğini, bunun tek istisnasının ise tarihi açıdan ya da gerçekler açısından doğruluk olduğunu açıkladı.

Daha fazla yetişkinlere yönelik olan serilerde de sigara ve e-sigara kullanımı, yaratıcılar için önemli olmadığı ya da karakterin tanımlayıcı bir özelliği olmadığı sürece kullanılmayacak.

Sigara karşıtı bir grup olan Truth Initiative adlı sivil toplum kuruluşu, geçen hafta yaptığı açıklamada, gençler arasında popüler olan dizilerin %92'sinde tütün ürünleri kullanıldığını, bu oranın geçen yılki rapordan bu yana %16 arttığını söyledi.

Netflix dizilerinde görülen tütün mamulü ürünlerin sayısı yıldan yıla artış gösteriyor. Yeni düzenleme şu anda yayında olan yapımları etkilemeyecek olsa da ileride gösterilecek olan yapımlarda önemli olacak.

Twitter'da bu açıklamanın yansımaları ise Stranger Things dizisinde sigara içilip içilmeyeceği konusundaki tartışma oldu. Bazı kişiler o dönemde sigaranın çok tüketildiğini söylerken, bazı kişiler ise sigara içmenin karakterlere bir şey katmadığını belirtti.