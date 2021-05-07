Netflix N Plus özelliği nedir? N Plus ekstra ücretli mi?

Netflix N Plus özelliği nedir? gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez bu özellik hakkında anketler yayımlayan Netflix, N Plus özelliğini denemeye hazırlanıyor. Peki nedir bu Netflix N Plus özelliği? N Plus ekstra ücretli mi?

Netflix N Plus özelliği nedir? N Plus ekstra ücretli mi? soruları yanıt arıyor. Netflix, görünüşe göre 'N-Plus' adlı yeni bir platform başlatmayı düşünüyor. Şirket, müşterilere bir anket göndermeye başladı ve onlara hizmeti kullanıp kullanmayacaklarını sordu; bu, akış hizmetinin içeriğiyle daha derinlemesine entegre olmaya olanak tanıyan çeşitli hizmetleri içerecek.

NETFLIX N PLUS ÖZELLİĞİ NEDİR?

Netflix , bazı kullanıcılara N-Plus adlı potansiyel yeni bir hizmet hakkında anket yaptı. Protokolün bildirdiğine göre bu hizmet, TV dizileri için özel çalma listeleri, perde arkası prodüksiyon bilgileri ve podcast'ler içerebilir.

Ankette yer alan rapora göre N-Plus, "Netflix şovları ve bunlarla ilgili şeyler hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir çevrimiçi alan olacak" ifadeleri yer alıyor.

Raporda, N-Plus, izleyicilerin "planlanmış bir gösteri hakkında bilgi edinmesi (prodüksiyon öncesi) ve filmin çekimleri bitmeden önce geri bildirimlerle gelişimini etkilemesi" için bir yol bile olabilir.

N-Plus, içeriklerin kamera arkası prodüksiyon bilgilerini, yapımla ilgili podcast yayınlarını ve hatta kullanılan tüm müzikleri içeriyor.

Anket ayrıca N-Plus sonuçlarının Google aramalarında görünebileceğini ve Netflix uygulamasının size yeni perde arkası içeriği hakkında bildirimler gönderebileceğini belirtiyor.

NETFLIX YAZIN GELECEK FİLMLERİNİ AÇIKLADI

Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3", bu yaz Netflix'te olacak.

"Korku Sokağı Üçlemesi", "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı", "Gürültü Ailesi" ve "Vıvo" da bu yaz dönemi izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.

Yaz boyunca yeni filmler her hafta izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

-Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

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