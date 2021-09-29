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Netflix, mobil oyun hizmetini İtalya, İspanya ve Polonya'da başlattı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Netflix, mobil oyun hizmetini İtalya, İspanya ve Polonya'da başlattı

Netflix, belirli Avrupa pazarlarında Netflix kullanıcılarına özel sunulacak üç oyunun daha piyasaya sürülmesiyle mobil oyun kütüphanesini genişletiyor.

Şirket bugün İspanya, İtalya ve Polonya'daki Netflix üyelerine özel ilk mobil oyunlarını pazarlamaya başladığını bildirdi. Netflix'in mobil oyunları arasında "Shooting Hoops", "Teeter Up" ve "Card Blast" yer alıyor.

Şirket, Polonyalı abonelerin iki mobil oyuna erişmesine izin vererek video oyunu hizmetinin ilk adımını geçen ay atmıştı. Polonya'da yer alan iki oyun Stranger Things 3 ve Stranger Things 1984, daha öncelerinde Google Play'de ücretliydi, fakat Netflix oyunları Netflix Game'e ücretsiz olarak getirdi.

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Oyunlar Polonya'ya ulaşacak ve burada mevcut Stranger Things oyunlarına katılacaklar. İtalya ve İspanya'da yeni gelen üç yeni oyun ve önceki iki Stranger Things oyunlarına da erişebilecekler.

Şirket kısa süre önce Q2 kazançları sırasında oyun pazarına açılma planlarından bahsetmişti ve bu modelin neye benzeyeceğini keşfetmenin ilk aşamalarında olduğunu söylediler.

Bunun üzerine Netflix, kütüphanesine üç yeni oyun ekleyerek mevcut oyun toplamını beşe çıkardı.

NETFLIX KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN OYUNLAR

  • Stranger Things 3
  • Stranger Things 1984
  • Card Blast
  • Shooting Hoops
  • Teeter Up

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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