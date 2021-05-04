Netflix, League of Legends dizisi Arcane'in fragmanını paylaştı!
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Netflix, League of Legends dizisi Arcane'in fragmanını paylaştı!

Netflix, League of Legends dizisi Arcane'in fragmanını paylaştı!
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Daha öncesinde pandemi sebebiyle çekimleri ve çıkış tarihi ertelenen League of Legends dizisi Arcane'den yeni fragman geldi. Dizinin 2021 yılının sonbahar aylarında Netflix'te yayınlanacağını da açıklandı. Arcane, Jinx ve Vi'nin hikayesine odaklanacak!

İki sene önce Riot Games, dünyaca ünlü olan olan League of Legends'ın bir dizisinin geleceğini duyurdu. Arcane adı verilen diziye dair detaylar gelmeye devam ediyor. Pandemi sebebiyle çıkış tarihi ertelenen dizinin yeni fragmanı ilk kez bugün yayınlandı!

Dizinin fragmanında karşımıza çıkan en önemli nokta ise animasyonun Jinx ve Vi'nin hikayesine odaklanacağı. Aslında oyuncular, 2019 senesinde çıkan 10. yıl fragmanında da hikayenin buna odaklanmasından dolayı bunu tahmin etmişti.

Arcane Netflix'e özel olarak yayınlanacak ve bu senenin sonbahar aylarında izleyiciler ve oyunseverler ile buluşacak. Dizinin başrollerini Jinx ve VI paylaşacak. Bunun yanı sıra kalan karakterlerin kimler olacağı henüz belli değil.

Dizinin kısa fragmanında herhangi bir diyalog yer almamakta. Daha çok dizinin tanıtımı odaklı fragmanda karakterleri ve mekanları öğreniyoruz. Bunun yanı sıra dizinin fragmanı ile birlikte yapımın çıkış zamanı da belli olmuş oluyor. Dizinin tam çıkış tarihi ise daha belli değil.

VIDEO AÇILMAZSA BURAYA TIKLAYINIZ.

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