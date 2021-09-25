Netflix League of Legends Arcane'in ilk resmi fragmanını paylaştı! - Haberler
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Netflix League of Legends Arcane'in ilk resmi fragmanını paylaştı!

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Netflix League of Legends Arcane'in ilk resmi fragmanını paylaştı!

Netflix League of Legends Arcane'in ilk resmi fragmanını paylaştı!

Netflix League of Legends Arcane'in ilk resmi fragmanını paylaştı, oyun dünyasının dizi-film sektörüne nasıl inanılmaz bir giriş yaptığını izliyoruz!

Sinematik ve animasyon işlerinde inanılmaz işler başaran Riot, yaklaşık 1 sene önce duyurmuş olduğu animasyon filminin ilk resmi fragmanını işte böyle paylaştı!

Dizi, League of Legends 10. Yıldönümü kutlamalarında duyuruldu. Arcane, Fortiche Productions tarafından animasyon hizmetleri ile Riot Games tarafından geliştirilecek ve üretilecek. Dizi oyun severleri ve dizi-film sevenleri kesinlikle şimdiden meraklandırmış görünüyor.

Arcane'nin çıkış tarihi 7 Kasım tarihinde Netflix üzerinden olacaktır, dizi üç kısım şeklinde 7 Kasım 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yani birer hafta arayla çıkacak!

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