Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk fragman yayınlandı! i dizisi Fate: The Winx Saga'dan görüntüler!
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Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk fragman yayınlandı! i dizisi Fate: The Winx Saga'dan görüntüler!

10.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:14
Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk fragman yayınlandı! i dizisi Fate: The Winx Saga'dan görüntüler!

Netflix'in merakla beklenen dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk fragman yayınlandı! i dizisi Fate: The Winx Saga'dan görüntüler!

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga'dan ilk fragman yayınlandı! i dizisi Fate: The Winx Saga'dan görüntüler! Fate: The Winx Saga konusu, oyuncuları!

FATE: WINX SAGA KONUSU

Kader: Winx Saga, Aşk, rekabet ve varoluşlarını tehdit eden canavarlarda gezinirken büyülü güçlerinde ustalaşmayı öğrenmeleri gereken, Diğer Dünya'da büyülü bir yatılı okul olan Alfea'ya giden beş perinin ergenlik çağındaki yolculuğunu takip ediyor.

FATE: WINX SAGA OYUNCU KADROSU!

Bloom rolünde Abigail Cowen (The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters),

Stella rolünde Hannah van der Westhuysen (Grantchester, Lamborghini),

Aisha rolünde Precious Mustapha (Endeavour),

Terra rolünde Eliot Salt (Normal People, Gameface),

Musa rolünde Elisha Applebaum (Undercover Hooligan, No Reasons),

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