Netflix'in Popüler Dizilerinden Dark'ın, Üçüncü Sezonundan İlk Görseller Geldi

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, kendi yapımları ile ön plana çıkmayı ve adından söz ettirmeyi başarıyor. İlk kez 2017 yılında yayınlanan ve bilim kurgu tarzında bir dizi olan Dark'ın, 2. sezonu ise kısa süre önce 21 Haziran'da yayınlandı. Hızını alamayan dizi ekibi, Dark'ın üçüncü sezonunun çekimlerine başladı. Üçüncü sezonun, serinin finali olması bekleniyor.

Netflix'in ilk Almanca dizisi olan Dark, Almanya'nın Winden kasabasında geçiyor. Dizide, kasabada kaybolan iki çocuğun aranmaları sırasında yaşanan gizemli ve karmaşık olaylar konu ediniliyor.

Dizinin üçüncü sezonuyla ilgili bazı görseller de dizi ekibi tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde diziye yeni bir karakterin eklenmesi, dizinin takipçileri için büyük bir merak oluşturdu. İşte o görseller;

Dizinin ikinci sezonunun, dizi için önemli olan bir tarihte yayınlanmış olması, dizinin üçüncü sezonunda da benzer bir hamlenin gelebileceğini düşündürüyor. Bu bağlamda dizinin üçüncü sezonunun, dizide kıyamet günü olarak belirtilen 20 Haziran 2020 tarihinde yayınlanması muhtemel görünüyor. Ancak bu bilginin kesinliği sadece Netflix ya da Dark ekibi tarafından yapılacak bir açıklama ile ortaya çıkabilir.