Netflix'in Hz. İsa'yı eş cinsel gösteren 'The first temptation of Christ' dizisine boykot çağrısı
Brezilya’da bir milyondan fazla kişi, internet üzerinden video izleme platformu Netflix’te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu. Tartışmalı dizide Hz. İsa karakterinin bir erkek arkadaşı var. Kampanyaya destek verenlerin sayısı hızlı bir şekilde artıyor
12.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:46
Brezilya'da bir milyondan fazla kişi, internet üzerinden video izleme platformu Netflix'te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu.
Netflix'te 3 Aralık'ta yayınlanan dizide Hz. İsa'nın eş cinsel olarak gösterilmesi başta Hristiyan cemaati olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com