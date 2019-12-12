Netflix'in Hz. İsa'yı eş cinsel gösteren 'The first temptation of Christ' dizisine boykot çağrısı
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Netflix'in Hz. İsa'yı eş cinsel gösteren 'The first temptation of Christ' dizisine boykot çağrısı

Brezilya’da bir milyondan fazla kişi, internet üzerinden video izleme platformu Netflix’te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu. Tartışmalı dizide Hz. İsa karakterinin bir erkek arkadaşı var. Kampanyaya destek verenlerin sayısı hızlı bir şekilde artıyor

12.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:46
Netflix'in Hz. İsa'yı eş cinsel gösteren 'The first temptation of Christ' dizisine boykot çağrısı

'da bir milyondan fazla kişi, internet üzerinden izleme platformu Netflix'te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu.


Netflix'te 3 Aralık'ta yayınlanan dizide Hz. İsa'nın eş cinsel olarak gösterilmesi başta Hristiyan cemaati olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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