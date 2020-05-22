Netflix, İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası, pandemiden olumsuz etkilenen sektör çalışanlarına...
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Netflix, İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası, pandemiden olumsuz etkilenen sektör çalışanlarına...

Kovid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla Netflix'in 4 milyon TL'lik katkısıyla oluşturulan desteğin yönetimini ve dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

Netflix, İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası, pandemiden olumsuz etkilenen sektör çalışanlarına...
22.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:45

Kovid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla Netflix'in 4 milyon TL'lik katkısıyla oluşturulan desteğin yönetimini ve dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek. Bu kapsamda kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevler üstlenen sayısız çalışan yer alıyor. Sektör çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü sunulan bu destek kapsamında bir defaya mahsus olarak dağıtılacak kişi başı tutar ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, başvuru koşulları ve hak sahibi olma kriterleri hakkında detaylı bilgi içeren rehber, Sinema Televizyon Sendikası'nın internet sitesinde (https://www.sinematvsendikasi.org) yayınlandı. Başvuru süreci ise 27 Mayıs 2020 tarihinde, online başvuru formunun aynı sitede yayınlanmasının ardından başlayarak 14 gün boyunca devam edecek. İKSV ve Sendika üyelerinden oluşacak değerlendirme kurulu, başvuruların başlamasını izleyen 3 haftalık süreç içerisinde başvuruları inceleyerek desteğe hak kazananları belirleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, İKSV adına yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Sadece filmlerde görebileceğimizi düşündüğümüz günlerden geçerken, o filmleri izlememizi sağlayan Türkiye sinema ve televizyon sektörü çalışanlarına küçük de olsa bir yaşamsal katkı sağlayacak bu projeye dahil olduğumuz için mutluyuz. Kamudan, özel sektöre herkesin Türkiye sinemasına destek için sektörel bir dayanışma içinde olması gereken bu dönemde İKSV olarak biz de Netflix'in maddi katkısı ve Sinema Televizyon Sendikası ile hayata geçirilen bu desteğin sinemamızın yeni dönemde üreteceği ve festivalimizde göstereceğimiz filmlerin üretimine katkı sağlamasını diliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Damla Kırkalı ise, "Tüm dünyada olduğu gibi, Kovid-19 ülkemiz sinema ve televizyon sektörlerine de darbe vurdu. Çoğunluğu freelance olan sektör çalışanları, bu zor ve belirsiz süreç sebebiyle büyük bir kaygı yaşıyor. Netflix'in başlatmış olduğu, Sinema TV Sendikası ve İKSV'nin ortaklığıyla dağıtılacak olan bu cömert destek sektörümüz için çok kıymetli. Pandemi sebebiyle hayatları zora girmiş olan sektör çalışanlarına destek olmamızı sağlayan bu girişime ortak olduğumuz için Sinema TV Sendikası olarak çok mutluyuz. Bu dayanışmanın diğer kurum ve kuruluşları da sektöre katkıda bulunmaya teşvik edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş şunları aktardı:

"Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası'na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

Açıklamaya göre, Netflix, Mart ayında dünya çapında pandemiden etkilenen kreatif sektör çalışanlarına destek olmak amacıyla global bir girişim başlattığını oluşturduğunu duyurmuştu. Netflix Türkiye'nin 4 milyon TL tutarındaki katkısı da bu girişim kapsamında sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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