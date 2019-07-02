Netflix Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Android'de Netflix Geçmişinizi Nasıl Silebilirsiniz

İlk olarak Netflix uygulamasını açın arama geçmişini temizlemek istediğiniz profili seçin. Sonra sağ alt köşedeki "Daha Fazla" sekmesine dokunun ve "Hesap" sekmesini seçin. Bunu yaptıktan sonra Netflix'in kendi internet sitesine yönlendirileceksiniz.

Bir sonraki aşama ise, en aşağıya inip "İzleme etkinliği" menüsünü seçmek. Bu menü şu ana kadar izlediğiniz her şeyi gösteriyor. Burada iki seçenek karşınıza çıkıyor, ya silmek istediğiniz filmleri tek tek seçebiliyorsunuz ya da bütün Netflix izleme geçmişinizi bir anda silebiliyorsunuz.

Her şeyi silmek için, en aşağı inip "Tümünü gizle" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Sonra da çıkan uyarıya "evet" diyorsunuz. Ögeleri tek tek silmek için de filmin ya da dizinin yanındaki daire şeklindeki işarete dokunuyorsunuz.

Adım Adım Netflix Geçmişinizi Nasıl Silebilirsiniz.

Netflix uygulamasını açın ve profilinizi seçin



Sağ alt köşedeki "Daha Fazla" menüsünü seçin.



Hesap sekmesini seçin.



Aşağı kaydırıp, "İzleme geçmişi" bölümünü seçin.



En aşağıdaki "Hepsini gizle" butonunu kullanarak, bütün geçmişinizi silebilirsiniz ya da ögeleri tek tek silmek istiyorsanız film veya dizinin yanındaki daire simgeyi seçebilirsiniz.

Bilgisayardan Netflix Geçmişinizi Nasıl Silebilirsiniz

Netflix geçmişini silmek bilgisayar için de hemen hemen aynı, Netflix'i açın ve sağ üst köşedeki üç nokta işaretine tıklayın. Çıkan menüden "Ayarlar"ı seçin. Sonra "Hesap ayrıntıları" sekmesini seçin ve yukarıdaki yönergeyi 4. aşamadan sonra takip edin.