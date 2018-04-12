Netflix Filmleri Cannes'da Gösterilmeyecek

Netflix Filmleri Cannes'da Gösterilmeyecek

Cannes Film Festivali Direktörü, Netflix'in orijinal filmlerinin Fransa'da vizyona girmesine müsaade etmediğini bu yüzden de festivalin yarışma seçkisinde yer alamayacağını, yarışma dışı kategoride gösterilebileceğini açıklamıştı.

Cannes Film Festivali Direktörü, Netflix'in orijinal filmlerinin Fransa'da vizyona girmesine müsaade etmediğini bu yüzden de festivalin yarışma seçkisinde yer alamayacağını, yarışma dışı kategoride gösterilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews.com

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