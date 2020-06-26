Netflix filmi 365 days konusu nedir? 365 Gün oyuncuları kimler? 365 Days filmi izle
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Netflix filmi 365 days konusu nedir? 365 Gün oyuncuları kimler? 365 Days filmi izle

Netflix'in 7 Haziran'da gösterime sunulan filmi 365 Dni orjinal adıyla 365 gün, erotik sahneleri ile eleştirilerin odağı oldu. ABD ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 365 days filmi en çok izlenenler arasında zirvede yer aldı. 365 gün konusu nedir? İşte detaylar...

Netflix filmi 365 days konusu nedir? 365 Gün oyuncuları kimler? 365 Days filmi izle
26.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:56

356 Days filmi, 25 Haziran'da Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İsrail, İtalya, Norveç, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birinci sırada yer aldı. Bir romandan uyarlanan film saplantılı şekilde aşık olan bir adam ve onun eline düşen kadını anlatıyor.

365 Days filmi izle...

365 DAYS OYUNCULARI KİM?

Netflix'in erotik drama olarak tanımaladığı film, yazar Blanka Lipinska'nın "365 dni" adlı çok satan romanından uyarlandı. Filmin oyuncu kadrosunda; Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Bronislaw Wroclawski, Otar Saralidze, Magdalena Lamparska, Natasza Urbanska. Filmin yönetmenliğini Barbara Bialowas ve Tomasz Mandes üstleniyor.

Netflix filmi 365 days konusu nedir? 365 Gün oyuncuları kimler? 365 Days filmi izle

365 DAYS FİLMİ KONUSU NEDİR?

365 Gün filmi, onu hapseden ve ona aşık olmak için 365 gün veren baskın bir Sicilyalı erkeğin eline düşen genç bir Varşova kadınını konu alıyor. Laura Biel rolünde Anna-Maria Sieklucka ve Massimo Torricelli rolünde Michele Morrone oynuyor. Film 7 Şubat 2020'de Polonya'da teatral olarak gösterime girdi ve daha sonra Netflix'te erişime açıldı.

Netflix filmi 365 days konusu nedir? 365 Gün oyuncuları kimler? 365 Days filmi izle

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