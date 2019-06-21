Netflix, Film İzlediğiniz Sırada Telefonunuzun 'Titremesini' İstiyor

Son yıllarda televizyon kanalları yerini Netflix'e bırakmış durumdalar. Hem rakibinin olmaması hem de içerik sayısının fazlasıyla yeterli olması, Netflix'in 140 milyondan fazla abonesinin olmasının nedenlerinden yalnızca ikisi. Hal böyle olunca da Netflix, sektördeki mevcut yerini korumak istiyor. Bununla ilgili çalışmalarını da yürütmeye devam eden Netflix, mobil sürümlere yeni bir özellik getirmeyi düşünüyor. Söz konusu özelliğin hayata geçirilmesi durumunda izlediğiniz film ya da dizide bir aksiyon sahnesi gerçekleşirken telefonunuz zangır zangır titreyecek.

Teknolojiyle içli dışlı olanların aslında buna benzer özelliklere aşina olduklarını söylemek mümkün. Özellikle oyun sektörü, bu 'geri bildirim' özelliğine fazlasıyla önem veriyor ve hem oyun kumandalarına titreşim özelliği ekleniyor hem de akıllı telefonlarda bulunan oyunların pek çoğu zaten aksiyon anlarında titriyor. Netflix'in üzerinde durduğu bu özellik eğer gerçekleşirse, dizi ve film sektöründe ilk kez bir uygulamanın böyle bir özelliğe sahip olacağını söylemek mümkün. Bu özellikle ilgili olarak yayınlanan bir video da bulunuyor;

Bu hoş özellik aslında kullanıcılar için hem yeni bir deneyim hem de bir farklılık yaratacak olsa da Netflix'in bu özelliğinin bir dezavantajı da var. Bu dezavantaj, aksiyon sahnelerinde gelecek olan bildirimlerle Netflix'in titreşiminin birbirine karışabilecek olması. Netflix bu konuda nasıl bir çözüm getirecek şimdilik bilinmiyor.

Yapılan açıklamalar, bu özelliğin geleceğinin ne olacağının Netflix tarafından da bilinmediği izlenimini uyandırıyor. Bunun nedeni de açıklamalarda yer alan "Bu çalışmaların en büyük değeri, bir inovasyon kültürünü desteklemeleridir. Asla gerçek olmasalar bile bu çalışmalara inanıyoruz ve bu fikirlerde bulunan yaratıcılık ve düşünceleri paylaşmayı seviyoruz." kısmıydı. Bu özelliğin telefonlarımızdaki Netflix uygulamasına gelip gelmeyeceğini ancak ilerleyen zamanlarda öğrenebileceğiz.