Netflix Eylül yayınında neler olacak? Netflix 2020 Eylül ayında neler yayınlanacak?
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Netflix Eylül yayınında neler olacak? Netflix 2020 Eylül ayında neler yayınlanacak?

Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Netflix, yeni sezona bomba gibi geliyor. Merakla beklenen birçok yapım Eylül ayında yayınlanacak. Peki, Netflix'te Eylül ayında hangi yapımlar yer alacak?

Netflix Eylül yayınında neler olacak? Netflix 2020 Eylül ayında neler yayınlanacak?
21.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:10

Yeni filmler ve diziler ekleyen platform aynı zamanda halihazırda devam eden dizilerin yeni sezonlarını da yayınlamaya devam ediyor. Bu ay merakla beklenen yeni sezonuyla dikkat çeken Netflix'te hangi dizi ve filmler var?

Netflix Eylül yayınında neler olacak? Netflix 2020 Eylül ayında neler yayınlanacak?

EYLÜL AYINDA NETFLİX'TE YAYIN AKIŞI

Netflix dizileri;

Away: Yeni dizi (4 Eylül)

Atiye: 2. Sezon (10 Eylül)

Baby: 3. Sezon (16 Eylül)

The Last Word: Yeni dizi (17 Eylül)

Ratched: Yeni dizi (18 Eylül)

Netflix filmleri:

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (4 Eylül)

Minnoşlar (9 Eylül)

The Devil All The Time (16 Eylül)

Enola Holmes (23 Eylül)

Netflix Eylül yayınında neler olacak? Netflix 2020 Eylül ayında neler yayınlanacak?

NETFLİX'TE YENİ ÖZELLİK

Netflix Türkiye'de oldukça popüler platform. Koronavirüs döneminde 1 ay ücretsiz deneme sürümünü kaldıran firma, yeni farklar ile deneme sürümünü geri getirdi.

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