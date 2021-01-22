Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

22.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:51
Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

Tüm dünyada en çok izlenen dijital video platformlarından olan Netflix'in ABD ve Avrupa fiyatlarına zam yapıldı. Bu nedenle Netflix Türkiye kullanıcılar Netflix abonelik ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye fiyatı ne kadar? Netflix ücreti detayları...

Ücretli abonelik sistemi ile hizmet veren servislerden biri olan Netflix, ABD ve Avrupa fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda Netflix Türkiye fiyatları merak konusu oldu. Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

NETFLIX'E ZAM MI GELECEK, TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Netflix'te farklı tarifeler bulunmaktadır. Aylık en düşük abonelik olan 7 euro 99 centlik abonelik fiyatı yurt dışı fiyatlarında değişmezken, standart abonelik tarifesinin ücreti ise arttı. Bu kapsamda 15 euro 99 cent olan standart abonelik, 17 euro 99 cent oldu.

Netflix yönetimi ise konu ile ilgili zam gelişmesinin yeni üyeler için direkt geçerli olacağını söylerken, eski kullanıcılara gelecek ayda yansıyacağını belirtti.

NETFLIX TÜRKİYE FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Netflix yönetimi ABD ve Avrupa'da aldığı kararla standart aylık abonelik ücretini 1 euro arttırdı. Daha önce 11 euro 99 cent olan ücret, bundan böyle 12 euro 99 cent olacak. En yüksek abonelik ücreti ise 2 euro yükseldi. Abonelerin Netflix'e aylık ödediği 15 euro 99 centlik ücret bundan böyle 17 euro 99 cent olacak. Zamlı tarife yeni aboneler için perşembe gününden itibaren uygulanacak. Eski abonelere ise ay başında zam yapılacak.

KALİTELİ DİZİ İÇİN ZAM YAPTIK

Netflix Sözcüsü zamlara gerekçe olarak kaliteli dizi ve film çekmek için yatırım yapmalarını gösterdi. Sözcü "Harika film ve diziler için zaman zaman fiyat uyarlaması yapılıyor. Uluslararası yatırımlarımızı özellikle de Almanca konuşulan ülkelerde son iki yılda daha fazla yatırım yaptık. 2021 yılında bu yatırımın sonucu alınacak" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Selçuk Özdağ Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 08:55:12. #1.14#
title