Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

Tüm dünyada en çok izlenen dijital video platformlarından olan Netflix'in ABD ve Avrupa fiyatlarına zam yapıldı. Bu nedenle Netflix Türkiye kullanıcılar Netflix abonelik ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye fiyatı ne kadar? Netflix ücreti detayları...

Ücretli abonelik sistemi ile hizmet veren servislerden biri olan Netflix, ABD ve Avrupa fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda Netflix Türkiye fiyatları merak konusu oldu. Netflix'e zam mı gelecek? Netflix Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

NETFLIX'E ZAM MI GELECEK, TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Netflix'te farklı tarifeler bulunmaktadır. Aylık en düşük abonelik olan 7 euro 99 centlik abonelik fiyatı yurt dışı fiyatlarında değişmezken, standart abonelik tarifesinin ücreti ise arttı. Bu kapsamda 15 euro 99 cent olan standart abonelik, 17 euro 99 cent oldu.

Netflix yönetimi ise konu ile ilgili zam gelişmesinin yeni üyeler için direkt geçerli olacağını söylerken, eski kullanıcılara gelecek ayda yansıyacağını belirtti.

NETFLIX TÜRKİYE FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Netflix yönetimi ABD ve Avrupa'da aldığı kararla standart aylık abonelik ücretini 1 euro arttırdı. Daha önce 11 euro 99 cent olan ücret, bundan böyle 12 euro 99 cent olacak. En yüksek abonelik ücreti ise 2 euro yükseldi. Abonelerin Netflix'e aylık ödediği 15 euro 99 centlik ücret bundan böyle 17 euro 99 cent olacak. Zamlı tarife yeni aboneler için perşembe gününden itibaren uygulanacak. Eski abonelere ise ay başında zam yapılacak.

KALİTELİ DİZİ İÇİN ZAM YAPTIK

Netflix Sözcüsü zamlara gerekçe olarak kaliteli dizi ve film çekmek için yatırım yapmalarını gösterdi. Sözcü "Harika film ve diziler için zaman zaman fiyat uyarlaması yapılıyor. Uluslararası yatırımlarımızı özellikle de Almanca konuşulan ülkelerde son iki yılda daha fazla yatırım yaptık. 2021 yılında bu yatırımın sonucu alınacak" dedi.