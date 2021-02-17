Netflix'e önümüzdeki ay "Dota: Dragon's Blood" adında bir anime dizisi geliyor

Netflix'te yayınlanacak bu dizinin duyurusu daha yeni yapıldı ve henüz dizi hakkında çok fazla bir bilgi yok, ancak fragman Valve ile işbirliği içinde yapıldığını gösteriyor.

https://twitter.com/DOTA2/status/1361829031755190276's=20

Dota 2 Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Dota evrenini daha önce hiç olmadığı gibi keşfeden yepyeni bir anime serisini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Dota ve tutkulu küresel topluluğunun diğer hayranları olarak, bu yeni macerayı 25 Mart'ta Netflix'te sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

https://youtu.be/JM-NqFX2jU8

Kaynak: Playerbros