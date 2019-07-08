Netflix Dizisi Stranger Things'in Geleceğiyle İlgili İpucu Veren Detay (Spoiler)

Son yılların en popüler dizi ve film platformu olmayı başaran Netflix, "Original" olarak adlandırılan dizileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez 2016 yılında yayınlanan ve çok ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Stranger Things'in üçüncü sezonu, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yayınlanan üçüncü sezon, dizinin hayranları tarafından çoktan bitirildi ancak akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı.

Diziyle ilgili olarak sosyal haber sitesi Reddit üzerinde bir detay gösterildi. Bu detay, dizinin geleceğiyle ilgili olarak bir ipucu veriyor olabilir.

Not: Haberin ilerleyen kısımları spoiler içermektedir. Diziyi izlemek isteyen ancak henüz izlememiş olanlar için haberin bundan sonraki kısmının okunması tavsiye edilmez.

Stranger Things'in üçüncü sezonunun son bölümünde, dizinin en çok sevilen karakterlerinden olan Jim Hopper, Will'in annesi Joyce Byers ve Murray Bauman ile Rusların merkezine giriyorlar. Ancak sezonun başından beri Hopper'la kavgalarıyla kendinden nefret ettiren Rus ajanı, bir kez daha Hopper'ı yakalıyor ve dövüşmeye başlıyorlar. Dakikalar 49'u gösterdiği zaman ise Hopper, ajanı platformdan atıyor. Dustin'in telsizden yaptığı uyarıları duyan Joyce Byers, Hopper platformun üzerindeyken anahtarları çeviriyor ve platformu yok ediyor. Dizinin o anlarında ise herkes, Hopper'ın öldüğünü düşünüyor. Ancak dizinin son bölümünü 49. dakikadan tekrar izlerseniz şöyle bir sahneyle karşılaşacaksınız;

Dizinin bu saniyelerinde Hopper'ın kaçmasını sağlayacak bir merdivenin olduğu görülebiliyor. Bu ince detay, dizinin sevilen karakterinin ölmediğini düşündürüyor.

Üstelik Hopper'ın ölmediğini düşündüren tek kısım bu sahne değil. Dizinin bitiş kısmında isimler birer birer sıralanırken bir anda Rusya'dan bir sahne ortaya çıkıyor. Bu sahnede Rus askerlerini bir yerleşkede görmek mümkün. Hücrelerin arasından geçen Rus askerleri bir kurbanı alıyorlar. Bir Rus askeri kapıyı açacakken diğer asker, "Hayır, Amerikalıyı değil." diyor. Bu da "Kim bu Amerikalı?" sorusunu sorduruyor. Bu konuşma, Hopper'ın ölmediğini düşündüren ikinci durum.

Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce Jim Hopper öldü mü? Fikirleriniz bizlerle paylaşabilirsiniz.