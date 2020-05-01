Netflix dizisi 'Designated Survivor'a RTÜK'ten 15 Temmuz sansürü
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Netflix dizisi 'Designated Survivor'a RTÜK'ten 15 Temmuz sansürü

Netflix dizisi 'Designated Survivor'a RTÜK'ten 15 Temmuz sansürü
01.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:20

İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan popüler platform Netflix, Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü RTÜK'ün isteği üzerine Türkiye servisinden kaldırdığını duyurdu.

İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan platform Netflix, Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü RTÜK'ün isteği üzerine Türkiye servisinden kaldırdığını duyurdu.

Netflix'ten yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin isteği üzerine yerel kanunlara uygunluk açısından Designated Survivor'ın bir bölümü Türkiye'deki Netflix platformundan kaldırılmıştır." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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