Netflix dizisi 'Designated Survivor'a RTÜK'ten 15 Temmuz sansürü

İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan popüler platform Netflix, Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü RTÜK'ün isteği üzerine Türkiye servisinden kaldırdığını duyurdu.