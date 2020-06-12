Netflix Dizisi Dark 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı (Final!) Netflix'de en çok izlenen diziler arasında olan Dark'ın 3. sezon duyurusu yapıldı. Netflix orijinal dizilerinden Dark 3. sezon ne zaman başlayacak? sorusu yanıt buldu.

Netflix'de en çok izlenen diziler arasında olan Dark'ın 3. sezon duyurusu yapıldı. Netflix orijinal dizilerinden Dark 3. sezon ne zaman başlayacak? sorusu yanıt buldu. Netflix, ayrıca Dark 3. sezon fragmanını da yayınladı.

Dark 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Baran bo Odar ve Jantje Friese imzalı, en iyi kurgusal tv yapımı dalında Grimme-Preis ödülü kazanan popüler Netflix dizisi Dark'ın 3. sezonunu bekleyenler için müjdeli haber Netflix Türkiye'den geldi. Netflix Türkiye, sosyal ağ platformu üzerinden "Son başlıyor. ve başlangıç sona eriyor." açıklamasıyla birlikte Dark. 3. sezonun başlama tarihini paylaştı. Dark 3. sezon, 27 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Dark 3. sezon fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Son başlıyor. ve başlangıç ??sona eriyor. #Dark 3. sezonuyla 27 Haziran'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/3aaRawnlXt

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 12, 2020

Dark 3. Sezon Final Olacak!

Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel'in başrol oyuncusu olarak bulunduğu Netflix orijinal dizisi Dark, gerilim, dram, gizem, bilim kurgu, doğaüstü olmak üzere birçok türü bünyesinde barındırıyor. 2017'de çıkış yapan Dark'ın 1. sezonunun konusu "Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur." Dark 2. sezonunun konusu "Mikkel, Jonas ve Ulrich'in kaybolmasından altı ay sonra, Winden'daki gizem sarmalı daha da karmaşık bir hâl alırken dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlıdır." olmuştu. Dizi, 3. sezon ile ekranlara veda edecek diğer bir deyişle 3. sezon final yapacak.

Dark 3. Sezon İzle

Dark 3. sezonu ile 27 Haziran'da sadece Netflix'de yayınlanacak. Netflix uygulamasını Android, iOS, Windows cihazlarınıza aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz Açıklaması