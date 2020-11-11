Netflix Direct nedir? Netflix Direct ne sunuyor? Netflix kanal sistemi nasıl kullanılır?

Netflix televizyon izleme alışkanlığını bırakamayan kullanıcılarına özel olarak Netflix kanal sistemini sunacak. Şu an test aşamasında olan Netflix kanal sistemine Direct adı verilecek. Peki, Netflix Direct nedir? Netflix Direct ne sunuyor? Netflix kanal sistemi nasıl kullanılır?

Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Netflix, yeni sezona bomba gibi geldi. Yeni filmler ve diziler ekleyen platform aynı zamanda halihazırda devam eden dizilerin yeni sezonlarını da yayınlamaya devam ediyor. İzleyici ve kullanıcısı yoğun olan Netflix, platformunu geliştirmeye de devam ediyor.

Netflix, şimdi ise platformda izleyecek bir şeyler seçmekte zorlanan aboneleri için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Netflix 'in Direct adını verdiği yeni özelliği Fransa'da test edilmeye başlandı.

NETFLIX DIRECT NEDİR?



Dijital medya sektörünün patronu Netflix, Fransa'da geleneksel televizyon kanalı gibi yayın yapan 'Direct' özelliğini test etmeye başladı. Gerçek zamanlı olarak yayın yapacak olan Direct, izleyecek bir şey bulmakta zorlanan kullanıcıları hedefliyor.

Macerasına postayla DVD servisi olarak başlayan Netflix, zaman içerisinde hızla büyüyerek yayıncılık sektörünün devi haline geldi. Netflix'in bu inanılmaz büyümesi, televizyonculuk sektörünü dahi yeniden şekillendirdi. Ancak görünen o ki endüstrinin en büyük oyuncularını televizyon ekranlarından alıp kendi bünyesine dahil ederek gücüne güç katan şirket, geleneksel TV modeline geri dönüyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimi dikkate alan ve bu bağlamda platforma yenilikler eklemeye devam eden şirket, Direct özelliği sayesinde geleneksel televizyon kanallarında gördüğümüz canlı yayınları Netflix'e ekleyecek. Netflix, yeni özelliğini ne izleyeceğini seçmekte zorlanan aboneleri için kullanıma sunacak. Bu ülkemizde Turkcell'in sunduğu TV Plus'a da benziyor diyebiliriz.

Kişiye özel olmayan ve devam eden bir akış olan Direct özelliğinde kullanıcılar söz konusu içerik hakkında ileri-geri sarma özelliklerine sahip olmayacak. Tıpkı geleneksel TV kanallarında olduğu gibi içerik gerçek zamanlı olarak izlenebilecek.

NEDEN FRANDA'DA TEST EDİLİYOR?

Netflix'in en önemli pazarlarından biri olan Fransa'da Netflix'in 9 milyon abonesi bulunuyor. Ancak ülkede televizyon izlemek hala oldukça popüler. Fransa'daki Netflix kullanıcıları neyi izlemek istedikleri konusunda seçim yapmak zorunda kalmadan platformdaki içerikleri görüntüleme seçeneğine sahip olmak istiyor. Bu sebepten ötürü, Netflix Direct özelliğini Fransa'da test etmeye başladı.