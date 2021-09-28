Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması problem mi yaşandı, nasıl açılır? - Haberler
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Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması problem mi yaşandı, nasıl açılır?

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Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması problem mi yaşandı, nasıl açılır?

Son dakika gelen haberlere göre, Popüler dijital içerik platformu Netflix'in televizyon uygulamasına kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda nostaljik bir "yayın sonu" görüntüsü yayınlandı. Bunun ardından vatandaşlar, Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması nasıl açılır? merak etti. İşte detaylar...

28 Eylül Salı günü Netflix'i televizyon uygulamasından izlemek isteyen kullanıcılar bazı erişim problemi ile karşılaştı. Bunun akabinde, Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması nasıl açılır? araştırılıyor. Peki, Netflix çöktü mü? Netflix 28 Eylül problem mi yaşandı? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

NETFLİX PROBLEM Mİ YAŞANDI, ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'in televizyon uygulamasına girilemiyor. Konuyla ilgili Netflix'den açıklama yapılmazken platformun Instagram hesabından "yayın sonu görüntüsü" yayınlandı. Bu paylaşımın ardından kullanıcılar Netflix'in sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.

Popüler dijital içerik platformu Netflix'in televizyon uygulamasına kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda nostaljik bir "yayın sonu" görüntüsü yayınlandı.

Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması problem mi yaşandı, nasıl açılır?

Netflix'in televizyon uygulamasına ulaşamayan pek çok kullanıcı, söz konusu paylaşımın altında toplanarak erişim kesintisinin sebebini sordu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Haber: Netflix çöktü mü, açılmıyor mu? Netflix TV uygulaması neden açılmıyor? Netflix televizyon uygulaması problem mi yaşandı, nasıl açılır? - Haberler
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