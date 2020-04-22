Netflix abone sayısı dünya genelinde 183 milyona çıktı Koronavirüs salgınıyla milyonlarca kişi evlerine kapanırken, Netflix'in de gelirleri ve üye sayısı büyük oranda arttı.

Netflix, 21 Nisan Salı günü itibariyle üye sayısının 183 milyona çıktığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Netflix, 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazandı.

Covid-19 salgınıyla dünya genelinde milyonlarca kişi sokağa çıkma yasakları, karantina ve tecrit uygulamaları altında vakitlerinin çoğunu evde geçiriyor.

Netflix gibi internet ortamından film, dizi izleme platformları da bu sürede en çok talep gören uygulamalar arasında.

Piyasa analistleri Netflix'in ilk çeyrekte abone sayısı artışının 7.5 milyon olacağı tahmininde bulunuyordu. Ancak veriler bu tahminlerin ikiye katlandığını gösterdi.

Şirketin ilk çeyrekte gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 oranında artarak 5.8 milyar dolara çıktı.