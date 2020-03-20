Netfix Video Çözünürlüklerini Düşürecek! İşte Sebebi Netflix aldığı karar ile birlikte yayınladığı dizilerde ve filmlerde video çözünürlüğünü düşürecek. Peki bunun se

Netflix aldığı karar ile birlikte yayınladığı dizilerde ve filmlerde video çözünürlüğünü düşürecek. Peki bunun sebebi ne?

Netflix Çözünürlükleri Düşürecek

Covid-19 salgını şu sıralar milyonlarca kişinin eve kapanmasına yol açtı ve insanlar can sıkıntısının önüne geçebilmek için internete giriyor. Nitekim bu kadar çok kişinin birdenbire internete yüklenmesi pek sıradan bir durum değil ve bazı sorunlara yol açıyor.

Netflix, aldığı kararda ağ yükü üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için standart çözünürlük ile yayın yapacak. Bu da, 720 x 576 piksel olarak SD çözünürlükte yayın yapılacağı anlamına geliyor.

Bir Netflix sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu adımla birlikte Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında düşürürken üyelerimize kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.