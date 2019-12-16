Netenyahu: Brezilya büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacak
Haberler » Dünya » Netenyahu: Brezilya büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacak - Haberler

Netenyahu: Brezilya büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD’nin arkasından Brezilya’nın büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs’e taşıyacağını söyledi.

16.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:02
Netenyahu: Brezilya büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacak

Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD'nin arkasından 'nın büyükelçiliğini gelecek yıl 'e taşıyacağını söyledi.


Netenyahu, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun milletvekili olan oğlu Eduardo Bolsonaro, bana babasının verdiği sözü tutarak, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını söyledi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler