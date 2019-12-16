Netenyahu: Brezilya büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD’nin arkasından Brezilya’nın büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs’e taşıyacağını söyledi.
16.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:02
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD'nin arkasından Brezilya'nın büyükelçiliğini gelecek yıl Kudüs'e taşıyacağını söyledi.
Netenyahu, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun milletvekili olan oğlu Eduardo Bolsonaro, bana babasının verdiği sözü tutarak, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını söyledi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com