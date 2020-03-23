NetDragon Edmodo, Mısır'da belirlenmiş çevrimiçi eğitim platformu olarak seçildi NetDragon, koronavirüsün yayılması nedeniyle eğitimdeki aksaklığı göz önünde bulundurarak dünyada önde gelen çevrimiçi eğitim topluluklarından olan Edmdo'nun, Mısır Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından Mısır'da K12 eğitim sistemi kapsamında çevrimiçi öğrenme platformu olarak...

NetDragon, koronavirüsün yayılması nedeniyle eğitimdeki aksaklığı göz önünde bulundurarak dünyada önde gelen çevrimiçi eğitim topluluklarından olan Edmdo'nun, Mısır Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından Mısır'da K12 eğitim sistemi kapsamında çevrimiçi öğrenme platformu olarak seçildiğini duyurdu.

İşbirlikçi eğitimi desteklediği, öğretmenlerin öğrencilerle iletişim kurmasına ve ders materyallerini çevrimiçi olarak paylaşmasına olanak tanıdığı, eğitimi herhangi bir yerdeki öğrenciler için erişilebilir hale getirdiği ve zengin ortamı olduğu belirtilen Edmodo'nun, koronavirüsün yayılması nedeniyle eğitimdeki aksaklığı göz önünde bulundurarak Mısır Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı (MoE) tarafından Mısır'ın özel eğitim platformu olarak seçildiği açıklandı.

Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı Dr. Tarek Shawki konu hakkında şöyle konuştu: "Karşı karşıya olduğumuz bu benzeri görülmemiş süreçte dünyanın dört bir tarafındaki tüm hükümetler, öğrencilerin tamamının eğitimini sürdürmek amacıyla yenilikçi çözümler üretmelidir. Mısır'da eğitim reformu projemizin bir parçası olarak üç yıldır dijital eğitim stratejisine yatırım yapıyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin bu süreçte işbirliği yapmasını ve eğitimi sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla uzaktan eğitimi destekleyecek ve bir platform olarak Edmodo'yu hızlı bir şekilde uygulayabilecek durumdayız".

NetDragon'un Başkan Yardımcısı Dr Simon Leung ise şöyle konuştu: "Bu zorlu dönemler başta olmak üzere ülke çapında eğitimin gelişimine katkı sağlayacak pratik ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde Mısır Eğitim Bakanlığı'na destek sağlamak bir ayrıcalık ve onurdur. Platformun Mısır'ın tamamında kullanımı, eğitimde yenilikçi ve etkin yaklaşımların kullanımında pozitif bir dönüşüm oluşturacaktır. Mevcut durumdaki ve Mısır'da eğitimin ve öğrenimin geleceğine ilişkin cesur ve vizyon sahibi yaklaşım sergileyen Eğitim Bakanlığını destekliyoruz".

NetDragon'un Orta Doğulu ortağı ve MoE'nin uzun vadeli teknoloji ortağı Innovera'nın, platformun Mısır okullarında sorunsuz bir şekilde uygulanmasını ve uzun süreli kullanımını sağlamak amacıyla şirket kaynaklarıyla MoE, okullar, öğretmenleri eğitim ve yardım masasıyla destekleyeceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA