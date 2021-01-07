Netaş'tan yeni iş birliği
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Netaş'tan yeni iş birliği

07.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:54
Netaş'tan yeni iş birliği

Netaş Telekomünikasyon AŞ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 184 milyon 780 bin TL + KDV bedelli, Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri AŞ ile de toplam bedeli 138 milyon TL + KDV bedelli sözleşmeler imzaladı.

Netaş Telekomünikasyon AŞ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 184 milyon 780 bin TL + KDV bedelli, Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri AŞ ile de toplam bedeli 138 milyon TL + KDV bedelli sözleşmeler imzaladı.

Netaş Telekomünikasyon AŞ, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı merkez ve taşra genel bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti alımı için toplam 184 milyon 780 bin TL + KDV bedelli yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2020 tarihi itibarıyla imzalanan sözleşmenin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsadığı bildirildi.

Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri AŞ arasında İstanbul dahil 13 ilde yeni nesil 112 acil çağrı merkezi projesi altyapı kurulumu işi hizmet ve mal alımı kapsamında toplam bedeli 138 milyon TL + KDV bedelli üç farklı sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, 30 Aralık 2020 tarihi itibarıyla imzalanan sözleşmelerin 1 Ocak 2021- 1 Haziran 2021 dönemini kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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