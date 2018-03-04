Netapp & Bulutbroker Partnership

NetApp Bölge Müdürü Thomas Kaiser, BulutBroker'ın NetApp ile olan iş ortaklığını Wise TV'ye anlattı.

Gıda komisyonculuğunun Türkiye bölgesinde NetApp için oldukça önemli bir konu olduğunu, BulutBroker'ı yerel olarak pazarda çok güçlü gördüklerini ve ortaklıkları sayesinde yeni bulut tabanlı tekliflerle karşılaştıklarını belirten Kaiser, yerel ve tüm müşteri ilişkilerini idare eden bir ortağa ihtiyaçları olduğundan BulutBroker'la çalıştıklarını ifade etti.