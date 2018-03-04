Netapp & Bulutbroker İşbirliği

BulutBroker Genel Müdürü Orçun Murat Özalp, BulutBroker'ın NetApp ile olan işbirliğinin detaylarını Wise TV ile paylaştı.

Özalp, şu sözleri dile getirdi: "NetApp veri yönetimi dünyasında uzun yıllar sektörün öncülüğünü yapmış bir şirket. Türkiye'de de biz veri barındırma ve saklama platformu olarak NetApp'la stratejik bir işbirliği kurduk. Kurduğumuz ölçek ekonomisi sayesinde de bölgenin en büyük veri bankası platformunu oluşturmuş olduk. NetApp'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ve kurumsal müşterilerimize sağladığı avantajlar sayesinde bugün Türkiye'de kolay kolay telaffuz edemediğimiz petabyte'larca veriyi buluta taşımış ve bölgede de bu konuda ödül almış, başarı hikayeleri yaratmış durumdayız.".