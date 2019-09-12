Netanyu'dan Putin'e: İran'ın Suriye topraklarından bizi tehdit etmesi kabul edilemez

12.09.2019 22:45

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ülkesinin Suriye topraklarını kullanan İran'ın tehditlerine katlanmayacağını söyledi.



İsrail'de yapılacak seçim öncesi Rusya'ya giden Netanyahu, Soçi kentinde bir araya geldiği Putin'le Suriye ve bölgedeki son durumu görüştü. Putin toplantıda Rusya ile İsrail arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğine övgüde bulundu. Netanyahu ise Suriye topraklarından ülkesine yönelecek İran tehditlerini gündeme taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle