- Netanyahu'yu protesto edenlere tazyikli su ile müdahale edildi
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- Netanyahu'yu protesto edenlere tazyikli su ile müdahale edildi

- Netanyahu'yu protesto edenlere tazyikli su ile müdahale edildi İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için devam eden gösterilere polis tarafından tazyikli su ile müdahale edildi.

24.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:47

- Netanyahu'yu protesto edenlere tazyikli su ile müdahale edildi

TEL AVİV - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için devam eden gösterilere polis tarafından tazyikli su ile müdahale edildi.

İsrailliler, hükümetin yeni tip korona virüsle mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için gösterilerini sürdürüyor. Binlerce İsrailli, Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı. Protestocular, " İstifa et", "Suç başbakanı", "Netanyahu evine dön" gibi sloganları attı. İsrail polisi, gösteriye tazyikli su ile müdahale ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Polisin müdahalesinde 8 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan İsrailliler, Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan fazla süredir Kudüs'teki başbakanlık konutu önünde gösteriler düzenliyor.

- Netanyahu'yu protesto edenlere tazyikli su ile müdahale edildi

Kaynak: İHA

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