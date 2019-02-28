Netanyahu'ya Yolsuzluk Suçlaması

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimler öncesi yaşanan bu gelişmenin sandığı olan etkisi ise ülkede tartışmalara yol açtı.

(İHA)

Kaynak: İHA