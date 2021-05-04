Netanyahu'ya hükümet kurmak için verilen süre bugün bitiyor

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan'da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre bugün sona eriyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan'da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre bugün sona eriyor.

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'ya verilen süre bugün yerel saatle 23.59'da sona erecek. Netanyahu henüz hükümeti kuramazken bir son dakika gelişmesinin olmaması durumunda Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümet kurma görevini bir başka parlamento üyesine verebilecek.

Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı