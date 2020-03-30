Netanyahu'ya 2. kez Korona virüs şoku
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Başbakanlık, İsrail, 3. Sayfa

Netanyahu'ya 2. kez Korona virüs şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un Korona virüse yakalanması nedeniyle ikinci kez test yaptıracağı belirtildi.

30.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:40
Netanyahu'ya 2. kez Korona virüs şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un Korona virüse yakalanması nedeniyle ikinci kez test yaptıracağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ikinci kez korona virüs şoku yaşıyor. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'a hastalık semptomları göstermesi üzerine yapılan Korona testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre 70 yaşındaki Netanyahu'nun risk taşımadığı bildirildi. Netanyahu'ya önlem olarak en geç yarına kadar bir kez daha Korona virüs testi yapılacağı ifade edildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Paluch'un geçtiğimiz hafta Netanyahu'nun da bulunduğu bir parlamento oturumuna katıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya daha önce 15 Mart'ta test yapılmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.

Şuana kadar 4 bin 347 korona vakası tespit edilen İsrail'de 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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