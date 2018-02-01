İsrail ve Almanya Canlı Yayında Atıştı! Netanyahu, Gabriel'in Sözünü Kesti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail ve Filistin ziyareti sırasında Netanyahu'ya iki devletli çözümün temel alınması gerektiğini söyledi. Gabriel ayrıca Kudüs'ün statüsü konusunda da Almanya'nın tavrını dile getirdi.

KAYGILARINI DİLE GETİRDİ

Resmi bir ziyaret için günübirlik İsrail'e ve Batı Şeria'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, barış süreci ve iki devletli çözüm konusunda kaygılarını dile getirdi.

Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ramallah'ta da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Gabriel, İsrail'in orta ve uzun vadeli seçenekleri konusunda endişe ettiğini söyledi.

"İHTİLAFIN GİDERİLMESİ İÇİN TEMEL NİTELİKTE"

Katıldığı bir güvenlik konferansında "İsrail'in bu ihtilafta stratejisi tam olarak nedir?" sorusunu soran Alman Dışişleri Bakanı, "İsrail'in yakın bir müttefiki ve dostu olarak, bu ihtilafta artık müzakere edilmiş bir çözüm arayışını desteklemiyorsa bunu öğrenmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İki devletli çözümün ihtilafın giderilmesi için "temel" nitelikte olduğunu hatırlatan Gabriel, Filistin'in kendi kaderini tayin etmesine izin verilmediği müddetçe İsrail'in kalıcı bir işgal ve çatışma ortamının bedelini ödemeye hazır olup olmadığını sordu.

NETANYAHU GABRİEL'İN SÖZÜNÜ KESİP DÜZELTME YAPTI

Gabriel, konferans öncesinde Netanyahu ile bir ortak basın toplantısı da gerçekleştirdi. Basın toplantısında Gabriel, sınır güvenliği sağlandıktan sonra iki devletli bir çözüme destek verdiği için İsrail Başbakanı'na "müteşekkir" olduğunu söylediği sırada Netanyahu araya girerek "iki devletli" tanımını "düzeltti".

Netanyahu, "Askeri kontrolümüz olduğunda (Filistin'in) bir devlet olarak tanınıp tanınmaması başka bir mesele. Ben etiketlerden çok işin özünü konuşmayı tercih ederim" dedi. Sözlerine devam eden Almanya Dışişleri Bakanı meselenin başka bir zaman tekrar gündeme getirilebileceğini belirtti.

Gabriel ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına dair aldığı kararı eleştirerek, Ortadoğu barış sürecinde bugüne kadar arabuluculuk rolü oynayan bu devletin "taraf tutmasına" değindi.

"AVRUPA DEVLETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

"Amerikalılar bu kadar açık bir şekilde taraf tutarak başarılı bir diplomasi yürütebilirler mi? Diğer devletler ABD'nin yerini almaya çalışır mı?" şeklinde sorular soran Gabriel, ABD'nin aksine, Avrupa devletlerinin İsrail'in ihtilafa yaklaşımını yakından takip ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı ayrıca Almanya'daki yeni neslin, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı haksız muamelelerden dolayı giderek daha bilinçli davrandığını ve İsrail'in davranışlarını kabul etmekte zorlandığını söyledi. (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)