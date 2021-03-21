Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu

21.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:18
Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.

Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak, "Yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim" ifadesini kullandı.

Netanyahu bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.

Ynet televizyonuna 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, 15 Mart'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:23:13. #1.15#
title