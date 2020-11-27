Netanyahu suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimciyi işaret etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklamada, bugün suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklamada, bugün suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın" demişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili İsrail'i suçladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci