Netanyahu: "(Sözde İsrail-Filistin barış planı) Batı Şeria'dan parçaları eklemek üzere haritayı...

09.02.2020 04:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:46

Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kaynak: AA