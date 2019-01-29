Netanyahu, Putin'in Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

- İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabülünden detaylar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabul etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Lavrentyev ve Verşinin ile Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinden bir araya geldi.

Kaynak: AA