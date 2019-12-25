Netanyahu: "Putin 'başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi"

25.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:26

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "Sen başbakan olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi" dediğini söyledi.



Netanyahu, partisi Likud içindeki başkanlık seçimi öncesi İsrail Radyosu'na verdiği özel röportajda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle