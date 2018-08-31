Netanyahu'nun Yolsuzluk Soruşturması Eşi ve Oğluna Uzandı

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorgulandığı yolsuzluk soruşturmasında eşi Sara Netanyahu ve oğlunun da rüşvet aldığı şüphesi bulunduğunu açıkladı.

İsrail'de 4000 numaralı telekominikasyon yolsuzluk suçlaması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın eşi Sara Netanyahu ile oğlu Yair Netanyahu'ya uzandı. Polis soruşturma kapsamında Sara Netanyahu ile oğlu Yair Netanyahu'nun rüşvet aldığı şüphesi bulunduğunu açıkladı.

Aynı soruşturmada kapsamında daha önce defalarca ifadesi alınan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi adına yayın yapılması karşılığında mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. - TEL AVİV