Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var

02.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi.



İddianamede aralarında Netanyahu'nun zengin arkadaşları ve eski çalışanları da dahil olmak üzere 300'den fazla şahidin ismi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle