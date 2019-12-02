Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var
Haberler » Dünya » Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var - Haber

Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi

02.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10
Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var

Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi.


İddianamede aralarında Netanyahu'nun zengin arkadaşları ve eski çalışanları da dahil olmak üzere 300'den fazla şahidin ismi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et