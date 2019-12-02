Netanyahu'nun yolsuzluk iddianamesi mecliste, 300'ten fazla şahit var
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi
02.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdi.
İddianamede aralarında Netanyahu'nun zengin arkadaşları ve eski çalışanları da dahil olmak üzere 300'den fazla şahidin ismi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com