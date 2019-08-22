Netanyahu'nun Trump'ın Yahudilerle ilgili açıklamalarına sessiz kalması eleştirildi

22.08.2019 04:18

İsrail Başbakanı Binyamin Neanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'de yaşayan Yahudilerin Demokrat Parti'ye oy vermesinin kendi toplumlarına sadakatsizlik olduğu" yönündeki açıklamalarına sessiz kalması tepkiye neden oldu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın bu ifadelerle ABD'deki Yahudilerin yüzde 80'ine saldırdığı belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın, Trump'ın açıklamalarını 24 saat içinde kınayacağının düşünüldüğü ancak bunun gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, "Zaten Netanyahu'nun koltuğundan başka bir şeyi düşünen bir lider olabileceğini beklemiyorduk." ifadesine yer verildi.

Netanyanu'nun yanı sıra İsrail hükümetinden yetkililer de Trump'ın sözleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rivlin görüşmede, İsrail'in siyasi bölünmelerin dışında tutulması çağrısı yaptı.

Trump dün, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti nereye gitti? Nereye gitti ki İsrail Devleti yerine bu iki kişiyi savunur hale geldiler? Bence Demokrat partiye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir." demişti.

Kaynak: AA