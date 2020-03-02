Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı
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Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

02.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:42
Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı

'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı
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