: Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı

02.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:42

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.

Kaynak: AA

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