Netanyahu'nun partisi 37 milletvekili çıkardı
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
02.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:42
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.
Kaynak: AA