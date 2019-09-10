Netanyahu'nun oy sandıklarına kamera koyma talebi reddedildi

Netanyahu'nun oy sandıklarına kamera koyma talebi reddedildi

10.09.2019 00:15
Netanyahu'nun oy sandıklarına kamera koyma talebi reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta yapılacak genel seçimlerde, oy kullanma merkezlerine kamera koyma teklifi reddedildi.


Seçimlerde yapılacak olası bir yolsuzluk iddiasını seçim kampanyasının merkezine koyan sağ parti Likud'un lideri Başbakan Netanyahu, gelecek hafta düzenlenecek genel seçimler için oy sandıklarına kamera koymayı hedefledi. Ancak Netanyahu'nun bu talebi yasama organlarınca geri çevrildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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