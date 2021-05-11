Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı

Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Türkiye'nin, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepkisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sözde 'Kürdistan' görseliyle yanıt verdi. Oğul Netenyahu ayrıca Türkiye'yi boykot etmeye çağırdı.

İşgalci İsrail ordusu'nun Gazze'deki saldırılarında 10'u çocuk 28 kişiyi vahşice katlederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail bu saldırılarına devam edeceğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya şiddete karşı çıkma çağrısı yaptı.

BİRLİK OLMAYA DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" yazdı.

YAİR NETANYAHU'DAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMINA ÇİRKİN CEVAP

Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı. Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde "Kürdistan" bayrağı görseliyle yanıt verdi.

Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı

TÜRKİYE'YE BOYKOT ÇAĞRISI

Bununla da yetinmeyenNetanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu paylaşımında, "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı

KUDÜS VE GAZZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bu saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 28 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısının ise 152'ye çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı
İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin?
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin?
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:03:52. #1.14#

title