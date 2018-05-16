Netanyahu'nun Oğlu, Sosyal Medyadan Türkiye'ye Hakaret Etti
Dünyadan İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu sosyal medyadan Türkiye'ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.
Dünya İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.
NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN SKANDAL PAYLAŞIM
Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yael'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Yael Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F.ck Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.
Yael Netanyahu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.